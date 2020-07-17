УЗ запускает поезда в Черновцы

Со следующей недели запустят поезда из Киева, Одессы и Львова
"Укрзализныця" восстанавливает железнодорожное сообщение с Черновцами. На следующей неделе запустят поезда из Киева, Одессы и Львова.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
В частности, будет восстановлено движение по таким маршрутам:
Билеты уже доступны в продаже. Приобрести их можно через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.
Сейчас на западном направлении уже восстановлено курсирование 20 поездов во Львов, 6 поездов в Ивано-Франковск, 5 поездов в Ужгород.
Напомним, УЗ также запустила еще 7 пригородных поездов на Львовском направлении и продлила движение поезда Снятин-Коломыя-Снятин до Черновцов.
Как писало РБК-Украина, в "Укрзализныци" рассчитывают полностью восстановить пассажирское сообщение уже в августе.