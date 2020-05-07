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У Львівській області зафіксували ще одну смерть від коронавірусу

Новини » Коронавірус     07.05.2020 - 10:57
У Львівській області зафіксували ще одну смерть від коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Останній летальний випадок від коронавірусу був зафіксований у госпіталі у Винниках

Загалом у Львівській області зареєстрували 17 летальних випадків від коронавірусу, з яких результати останнього летального випадку були отримані вчора. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Як повідомляється, летальний випадок від коронавірусу був зафіксований у госпіталі у Винниках. Це був мешканець Миколаївського району. Помер він ще 4 травня, однак результати його аналізів були отримані вчора.

Як повідомляється в області лабораторно підтвердили 595 випадків інфікування коронавірусом, з них 17 - летальні та ще 128 пацієнтів одужали. Крім того, за останні 24 години лабораторні центри в місті провели 232 ПЛР-теста та виявили у 42 осіб вірус.

Наразі в інфекційній лікарні перебуває 134 особи, з них в реанімації - 5 осіб, на апаратні ШВЛ - 2 особи.

Нагадаємо, у Львівській області другий день поспіль фіксують збільшення кількості заражених коронавірусом. Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що динаміка заражень збільшується.

Також у Львівській області підтвердили ще один летальний випадок від коронавірусу. 60-річний житель Львова помер ще 28 квітня. Лабораторне підтвердження наявності коронавірусу прийшло 2 травня.

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