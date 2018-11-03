Во Львовской области задержали за взятку одного из руководителей университета

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Задержанный требовал денежное вознаграждение за трудоустройство сотрудника ГСЧС в университет

Во Львовской области правоохранители задержали одного из руководителей Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности за взятку в 84 тыс. гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

Как сообщается, задержанный требовал денежную награду за трудоустройство сотрудника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в университет.

"Оперативники СБУ установили, что полковник службы гражданской защиты требовал от работника ГСЧС из Херсона 84 тыс. гривен за трудоустройство в учебном заведении. Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника вблизи университета при получении всей суммы неправомерной выгоды", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщение должностному подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что 2 ноября, правоохранители задержали главу Радеховской районной госадминистрации Львовской области, который требовал и получил одну тысячу долларов взятки за подписание договора о продлении срока действия аренды земельного участка одному из местных обществ.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Сиховский районный суд Львова осудил на 9 лет лишения свободы бывшего городского главу города Николаев во Львовской области за получение им взятки в 1 млн гривен.