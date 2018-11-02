Главу одной из райадминистраций Львовской области задержали на взятке

Фото: задержание на взятке (kobl.gp.gov.ua)

Правоохранители задержали председателя Радеховской РГА Львовской области

Правоохранители сегодня, 2 ноября, задержали председателя Радеховской районной госадминистрации Львовской области, который требовал и получил одну тысячу долларов взятки за подписание договора о продлении срока действия аренды земельного участка одному из местных обществ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Сейчас правоохранителями проверяется причастность местных депутатов районного совета к совершению преступления, которые предварительно на сессии совета утвердили техническую документацию указанного земельного участка.

На данный момент продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос о задержании председателя РГА в порядке ст. 208 УПК Украины, готовится ему уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды лицом, занимающим ответственное положение) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

Фото: задержание на взятке (kobl.gp.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что Сыховский районный суд Львова осудил на 9 лет лишения свободы бывшего городского голову города Николаев во Львовской области за получение им взятки в 1 млн гривен.