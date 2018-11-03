У Львівській області затримали за хабар одного з керівників університету

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Затриманий вимагав грошову винагороду за працевлаштування співробітника ДСНС в університет

У Львівській області правоохоронці затримали одного з керівників Львівського державного університету безпеки життєдіяльності за хабар в 84 тис. гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України (СБУ).

Як повідомляється, затриманий вимагав грошову нагороду за працевлаштування співробітника Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в університет.

"Оперативники СБУ встановили, що полковник служби цивільного захисту вимагав від працівника ДСНС з Херсона 84 тис. гривень за працевлаштування у навчальному закладі. Оперативники спецслужби затримали зловмисника поблизу університету при отриманні всієї суми неправомірної вигоди", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Вирішується питання повідомлення посадовій про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 2 листопада, правоохоронці затримали голову Радехівської районної держадміністрації Львівської області, який вимагав та отримав одну тисячу доларів хабара за підписання договору про продовження терміну дії оренди земельної ділянки одному з місцевих товариств.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Сихівський районний суд Львова засудив на 9 років позбавлення волі колишнього міського голову міста Миколаїв у Львівській області за одержання ним хабара в 1 млн гривень.