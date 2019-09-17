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У Львівській області з'ясовують обставини стрілянини через ДТП

Новини » Надзвичайні події    17.09.2019 - 12:18
У Львівській області з'ясовують обставини стрілянини через ДТП
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Один із чоловіків здійснив кілька пострілів у повітря з невідомої зброї

У Львівській області з'ясовують обставини стрілянини через незначну дорожньо-транспортну пригоду (ДТП). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву поліцію.

Зазначається, що у місті Самбір виник конфлікт між чоловіками, один з них при цьому здійснив кілька пострілів у повітря з невідомої зброї.

"На місце події негайно виїхала група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Як встановили правоохоронці, конфлікт між заявником та 32-річний мешканцем одного з сіл району виник через ДТП - незначне зіткнення їх автомобілів Тойота та БМВ", - йдеться у повідомленні.

Під час з’ясовування стосунків чоловіки вчинили шарпанину, а старший із них здійснив два постріли у повітря із зброї, схожої на шумовий (стартовий) пістолет.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - штраф або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років. Предмет, схожий на шумовий пістолет "Екол", поліцейські вилучили та скерували на експертне дослідження. Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, у Києві, на вулиці Набережно-Корчуватській, під час гасіння пожежі стріляли у рятувальників. На прохання вогнеборців припинити стрілянину чоловік не звертав уваги. Згодом поліції затримала стрілка. Ніхто в результаті стрілянини не постраждав.

Як повідомляло РБК-Україна, у результаті перестрілки на спірній ділянці кордону між Киргизстаном і Таджикистаном у Ферганській долині щонайменше один киргизький прикордонник загинув, близько 19 людей можуть бути поранені з обох сторін.

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