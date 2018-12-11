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У Львівській області виникла пожежа поблизу нафтовидобувної вишки

Новини » Надзвичайні події    11.12.2018 - 13:32
У Львівській області виникла пожежа поблизу нафтовидобувної вишки
Ілюстративне фото (facebook.com MNS.GOV.UA)

Горіння нафти відбувається у резервуарі ємністю 20 куб. м

Рятувальники ліквідовують загоряння нафтопродуктів на території Попелівської сільської ради Дрогобицького району поблизу нафтовидобувної вишки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Львівській області. 

Як зазначається, повідомлення про загорання надійшло 11 грудня о 09:40.

Як з'ясувалося, горіння нафти відбувається у резервуарі ємністю 20 куб. м. Поруч із осередком горіння розташовані два амбари з нафтопродуктами: один на відстані близько 5 м, другий - 20 м.

На даний момент рятувальники здійснюють пінну атаку, аби приборкати горіння. До ліквідації пожежі залучено 37 рятувальників та 9 одиниць техніки.

Повідомляється, що загрози для населення немає.

Нагадаємо, сьогодні 11 грудня, у Мукачівському районі на Закарпатті стався вилив нафти. Диспетчерські служби нафтопроводу "Дружба" зафіксували розгерметизацію в системі нафтопроводу з виливом сирої нафти в полі поблизу с.Руське.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Дніпрі зранку в понеділок 10 грудня, сталась пожежа у лікарні. Рятувальники евакуювали 20 людей.

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