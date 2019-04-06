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Во Львовской области тестируют новый пункт пропуска с Польшей

Новости » Общество    06.04.2019 - 09:46
Во Львовской области тестируют новый пункт пропуска с Польшей
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Пункт пропуска будет работать следующие три субботы перед Пасхой

Во Львовской области 6, 13 и 20 апреля в тестовом режиме будет работать новый пешеходный пункт пропуска "Лопушанка – Михновец" на границе с Польшей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польско-украинский портал".

Сообщается, что пропуск граждан на территорию Польши будет происходить с 10:00 до 12:00, а вернуться можно будет с 16:00 до 18:00. Пропуск будут осуществлять также для лиц с велосипедами.

Для путешествия нужно иметь с собой заграничный биометрический паспорт, а для обладателей обычных заграничных паспортов необходима виза. Владельцы карточек малого приграничного движения (MRG) смогут пересечь границу при наличии загранпаспорта старого образца без визы.

Отмечается, что Львовская областная государственная администрация уже разработала и направила в Кабмин технико-экономическое обоснование открытия ЧП "Лопушанка – Михновец". В этом году запланирована разработка проектно-сметную документацию строительства пункта пропуска и подъездной дороги.

Министерство иностранных дел Украины получило поручение от правительства начать процесс заключения межправительственного соглашения с Республикой Польша в форме обмена нотами об открытии пункта пропуска

Ранее РБК-Украина писало, что на Донбассе, по состоянию на утро 6 апреля, не работают контрольные пункты въезда-выезда "Гнутово" и "Марьинка".

Напомним, погранично-таможенное оформление международного поезда 67/68 "Киев-Варшава-Киев" с 5 апреля 2019 года будет осуществляться в пункте контроля "Киев-пассажирский" на железнодорожном вокзале.

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