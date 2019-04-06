У Львівській області тестують новий пункт пропуску з Польшею

Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Пункт пропуску працюватиме три наступні суботи перед Великоднем

У Львівській області 6, 13 та 20 квітня у тестовому режимі працюватиме новий пішохідний пункт пропуску "Лопушанка – Міхновець" на кордоні з Польщею. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польсько-український портал".

Повідомляється, що пропуск громадян на територію Польщі буде відбуватися з 10:00 до 12:00, а повернутися можна буде з 16:00 до 18:00. Пропуск буде здійснювати також для осіб із велосипедами.

Для подорожі потрібно мати з собою закордонний біометричний паспорт, а для власників звичайних закордонних паспортів необхідною є віза. Власники карток малого прикордонного руху (MRG) зможуть перетнути кордон за наявності закордонного паспорта старого зразка без візи.

Зазначається, що Львівська обласна державна адміністрація вже розробила та скерувала до Кабміну техніко-економічне обґрунтування відкриття ПП "Лопушанка – Міхновець". Цього року заплановано розроблення проектно-кошторисну документацію будівництва пункту пропуску та під’їзної дороги.

Міністерство закордонних справ України отримало доручення від уряду розпочати процес укладення міжурядової угоди з Республікою Польща у формі обміну нотами про відкриття пункту пропуску

Раніше РБК-Україна писало, що на Донбасі, станом на ранок 6 квітня, не працюють контрольні пункти в'їзду-виїзду "Гнутове" та "Мар'їнка".

Нагадаємо, прикордонно-митне оформлення міжнародного потяга 67/68 "Київ-Варшава-Київ" з 5 квітня 2019 року здійснюватиметься в пункті контролю "Київ-пасажирський" на залізничному вокзалі.