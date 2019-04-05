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Пограничники изменили место проверки пассажиров поезда "Киев-Варшава"

Новости » Общество    05.04.2019 - 14:46
Пограничники изменили место проверки пассажиров поезда "Киев-Варшава"
Иллюстративное фото (facebook.com/DPSUkraine)

Пограничный контроль будет начинаться за 25 минут до отправления в Киеве

Погранично-таможенное оформление международного поезда 67/68 "Киев-Варшава-Киев" с 5 апреля 2019 года будет осуществляться в пункте контроля "Киев-пассажирский" на железнодорожном вокзале. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГНСУ в Facebook.

Ранее пассажиры этого поезда проходили необходимые процедуры при пересечении границы Украины в пункте пропуска для железнодорожного сообщения "Ягодин".

Отныне ежедневно пограничники будут оформлять граждан, путешествующих этим поездом из Польши в Киев и прибывают по графику в 11:03. А вечером пограничники будут осуществлять оформление пассажиров поезда из Киева в направлении Варшавы.

Путешествующим следует учесть, что погранично-таможенный контроль будет начинаться в 18:48, сразу после закрытия дверей вагонов. Время отправления поезда по графику в 19:13.

При этом пограничный контроль персонал Госпогранслужбы будет проводить непосредственно в вагонах поезда с помощью мобильных устройств, что значительно ускорит работу правоохранителей и даст возможность сократить время оформления.

Да, сегодня 42 пассажира 4 инспекторы пограничного контроля оформили за 12 минут, что в среднем по 17 секунд на каждого пассажира.

Пограничники изменили место проверки пассажиров поезда &quot;Киев-Варшава&quot;

РБК-Украина писало, что в воскресенье, 31 марта, международный аэропорт "Борисполь" начал эксплуатацию восстановленной терминала F.

Ранее сообщалось, что в Государственной пограничной службе (ГПСУ) мобильные подразделения реформируются в соответствии с лучших стандартов США и Евросоюза.

 

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