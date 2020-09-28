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Во Львовской области таможенники незаконно ввозили грузовики в Украину

Львовская область, Понедельник 28 сентября 2020 20:59
Во Львовской области таможенники незаконно ввозили грузовики в Украину
Фото: обыски у фигурантов дела (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

СБУ обнаружила схему ввоза грузовиков иностранного производства в Украину. В ней участвовали таможенники из Львовской области.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Работники одного из таможенных постов совместно с представителями коммерческих и таможенно-брокерских структур наладили механизм незаконного импорта грузовиков с помощью внесения в базы данных недостоверной информации по VIN-кодам и регистрационным номерам автомобилей.

Эта схема нанесла убытка госбюджету на почти 17 миллионов гривен.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Ранее сообщалось, что в Харькове СБУ разоблачила группу, которая подделывала и продавала лекарства.

Также РБК-Украина писало, что СБУ разоблачила масштабное производство некачественных и опасных для здоровья антисептических средств в Киевской области.

В сентябре Служба безопасности разоблачила схему незаконного растаможивания автомобилей.

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