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У Львівській області митники незаконно ввозили вантажівки в Україну

Львівська область, Понеділок 28 вересня 2020 20:59
У Львівській області митники незаконно ввозили вантажівки в Україну
Фото: обшук у фігурантів справи (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

СБУ виявила схему ввезення вантажівок іноземного виробництва в Україну. У ній брали участь митники з Львівської області.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Працівники одного з митних постів спільно з представниками комерційних та митно-брокерських структур налагодили механізм незаконного імпорту вантажівок з допомогою внесення до бази даних недостовірної інформації щодо VIN-кодів та реєстраційних номерами автомобілів.

Ця схема завдала збитків держбюджету на майже 17 мільйонів гривень.

Порушено кримінальну справу за ч.2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

Раніше повідомлялося, що в Харкові СБУ викрила групу, яка підробляла і продавала ліки.

Також РБК-Україна писало, що СБУ викрила масштабне виробництво неякісних і небезпечних для здоров'я антисептичних засобів в Київській області.

У вересні Служба безпеки розкрила схему незаконного розмитнення автомобілів.

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