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В Киевской области разоблачили производство поддельных антисептиков

Новости » Общество     29.04.2020 - 16:02
В Киевской области разоблачили производство поддельных антисептиков
Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)

Часть антисептиков реализовывалась для нужд ВСУ

Служба безопасности Украины разоблачила масштабное производство некачественных и опасных для здоровья антисептических средств в Киевской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что часть антисептиков реализовывалась на нужды Вооруженных сил Украины.

"Производство антисептиков происходило кустарным способом с использованием сырья сомнительного происхождения без разрешительных документов и контроля качества", - сообщили в СБУ.

Во время обысков по месту производства правоохранители обнаружили оборудование для изготовления поддельного антисептика, более 13 тонн спиртовой смеси, а также 30 тонн горюче-смазочных материалов неизвестного происхождения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области правоохранители разоблачили масштабное производство поддельных антисептиков. Поддельный товар производился для продажи в различных регионах Украины.

Также сообщалось, что СБУ предотвратила хищения более 10 млн гривен во время закупки защитных масок для нужд донецкого регионального филиала "Укрзализныци". Жительница Краматорска хотела поставить более 700 тысяч масок сомнительного качества.

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