Во Львовской области суд принял решение о пересчете голосов на шести участках

Сегодня судьи Львовского окружного суда приняли решение по административному иску кандидатов в народные депутаты Украины на внеочередных выборах в Раду по 119 округу Виталия Кравчука и Ореста Кавецкого, в частности, суд принял решение о пересчете голосов на шести участках 119 округа. Об этом сообщает местное издание "Бужский медиа портал".

По решению суда, ОИК должна осуществить пересчет голосов на шести участках № 460004, № 460007, № 460008, № 460056, № 461031, № 460673 округа 119, о чем составить соответствующие протоколы.

Напомним, Центральная избирательная комиссия приняла протоколы о результатах голосования на парламентских выборах еще от 67 окружных избирательных комиссий.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 23 июля Центральная избирательная комиссия начала принимать бумажные протоколы окружных избирательных комиссий с мокрыми печатями о результатах выборов в Раду.

Кроме того, предварительные результаты внеочередных парламентских выборов свидетельствуют, что в Верховной раде девятого созыва будут представлены пять политических сил.