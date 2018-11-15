Во Львовской области столкнулись грузовик и легковое авто, есть пострадавшие

Иллюстративное фото (УНИАН)

В результате аварии пострадали четыре человека

Во Львовской области столкнулись грузовик и легковое авто, в результате аварии пострадали четыре человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на областную полицию.

Сообщается, что инцидент произошел на дороге Киев-Чоп возле села Мохнатое Турковского района. В результате столкновения грузовика "ДАФ" и "Шевроле" пострадали водитель и три пассажира легкового автомобиля. Все пострадавшие являются жителями Закарпатья.

По данному факту открыто уголовное дело по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине за сутки, 14 ноября, произошло 1358 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий пострадали 96 человек, 11 погибли.

Накануне в Киевской области при столкновении фуры с бензовозом произошла утечка горючего. В частности, водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего прицеп фуры пробил дыру в цистерне бензовоза с топливом. Спасатели предотвратили возможное возгорание горючего, смыв жидкость с дороги и перекачав остатки горючего в другую емкость.