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У Львівській області зіткнулися вантажівка і легкове авто, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    15.11.2018 - 11:38
У Львівській області зіткнулися вантажівка і легкове авто, є постраждалі
Ілюстративне фото (УНІАН)

В результаті аварії постраждали чотири особи

У Львівській області зіткнулися вантажівка і легкове авто, в результаті аварії постраждали чотири особи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на обласну поліцію.

Повідомляється, що інцидент стався на дорозі Київ-Чоп біля села Мохнате Турківського району. В результаті зіткнення вантажівки "ДАФ" та "Шевроле" постраждали водій і три пасажири легкового автомобіля. Всі потерпілі є жителями Закарпаття.

За даним фактом відкрито кримінальну справу за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні за добу, 14 листопада, сталося 1358 дорожньо-транспортних пригод. У результаті аварій постраждали 96 осіб, 11 загинули.

Напередодні у Київській області при зіткненні фури з бензовозом стався витік пального. Зокрема, водій вантажівки не впорався з керуванням, внаслідок чого причеп фури пробив дірку в цистерні бензовозу з пальним. Рятувальники попередили можливе загоряння пального, змивши рідину з дороги і перекачавши залишки пального в іншу ємність.

 

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