Во Львовской области столкнулись два микроавтобуса, есть погибший и пострадавшие

Один человек погиб, еще девять доставлены в больницу

Во Львовской области столкнулись два микроавтобуса, в результате чего погиб один человек, еще девять доставлены в больницу. Об этом сообщает прес-служба Главного управления Национальной полиции.

Так, 14 июня, около 3 часов 40 минут на трассе Киев-Чоп возле села Дубье Бродовского района, произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов - "Мерседес Спринтер", которым управлял 46-летний житель Киевской области и "Ивеко", за рулем которого находился 22-летний львовянин.

"В результате столкновения погиб пассажир "Ивеко", 30-летний львовянин, водитель микроавтобуса получил перелом бедра", - говорится в сообщении.

Фото: последствия аварии Так, на момент столкновения в "Ивеко" кроме водителя находился один пассажир, а в "Мерседесе" - водитель и восемь пассажиров - 24-летний житель Харькова, шестеро киевлян в возрасте от 21 до 28 лет и 36-летний житель города Сумы.

Сообщается, что пассажиры "Мерседеса" получили телесные повреждения - перелом ребер, закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы, тупые травмы и другие. В больницу доставлены девять человек (водитель "Ивеко" и восемь пассажиров "Мерседес"), их диагнозы уточняются.

Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, ранее стало известно, что в Житомирской области перевернулся микроавтобус, в результате чего пострадали четыре человека.