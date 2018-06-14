У Львівській області зіткнулись два мікроавтобуси, є загиблий і постраждалі

Одна людина загинула, ще дев’ятеро доставлені у лікарню

У Львівські області зіткнулись два мікроавтобуси, у результаті чого загинула одна людина, ще дев’ятеро доставлені у лікарню. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції.

Так, 14 червня, близько 3 годин 40 хвилин на трасі Київ-Чоп неподалік села Дуб’є Бродівського району, відбулось лобове зіткнення двох мікроавтобусів - "Мерседес Спринтер", яким керував 46-річний мешканець Київської області та "Івеко", за кермом якого перебував 22-річний львів’янин.

"Внаслідок зіткнення загинув пасажир "Івеко", 30-річний львів’янин, водій мікроавтобуса отримав перелом стегна", - йдеться у повідомленні.

Фото: наслідки аварії Так, на момент зіткнення в "Івеко" окрім водія перебував один пасажир, а у "Мерседесі" - водій та восьмеро пасажирів - 24-річний мешканець Харкова, шестеро киян віком від 21 до 28 років та 36-річний мешканець міста Суми.

Повідомляється, що пасажири "Мерседеса" отримали тілесні ушкодження - перелом ребер, закриті черепно-мозкові травми, забої, тупі травми та інші. До лікарні доставлено дев’ятеро осіб (водій "Івеко" та восьмеро пасажирів "Мерседес"), їх діагнози уточнюються.

Зараз на місці ДТП працює слідчо-оперативна група, правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Житомирській області перекинувся мікроавтобус, у результаті чого постраждали чотири людини.