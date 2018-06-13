У Житомирській області перекинувся мікроавтобус, є постраждалі

За фактом розпочато кримінальне провадження

У Житомирській області перекинувся мікроавтобус, у результаті чого постраждали чотири людини. Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.

"Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 13.40 на 146 км автодороги Київ-Чоп, поблизу с. Кам’янки. За попередньою інформацією, водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter, 54-річний житель м. Сум, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та здійснив зіткнення з відбійником, унаслідок чого автомобіль перекинувся", - сказано у повідомленні.

Фото: місце ДТП

Зазначається, що у результаті ДТП травми різного ступеню тяжкості отримали водій автомобіля та його пасажири: 52 та 45-річна жительки м. Сум та 44-річна жителька Сумської області. Травмовані були госпіталізовані.

Наразі розпочатого кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, у Харкові сьогодні вранці, 13 червня 2018 року, вантажівка Mercedes-Benz насмерть збив пішохода.