Во Львовской области столкнулись два автомобиля: семеро пострадавших, среди них есть дети

Согласно данным правоохранителей, авария произошла около восьми часов утра, на автодороге "Киев-Чоп" в селе Розвадов Стрыйского района.

Сейчас известно, что 63-летний водитель автомобиля Honda Civic выехал на встречную полосу, где и столкнулся с 54-летним водителем Skoda.

"В результате ДТП телесные повреждения получил водитель "Skoda" и четверо его пассажирок, среди которых трое детей в возрасте 5, 8 и 10 лет, а также 21-летняя девушка – все жители Тернопольской области. Кроме того, травмированы водитель "Honda Civic" и его пассажирка, 40-летняя львовянка", - отмечает пресс-служба полиции.

Все пострадавшие сразу были госпитализированы, а их диагнозы - уточняются.

Фото: во Львовской области столкнулись два автомобиля (lv.npu.gov.ua)