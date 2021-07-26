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Во Львовской области столкнулись два автомобиля: семеро пострадавших, среди них есть дети

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Львовская область, Понедельник 26 июля 2021 16:00
Во Львовской области столкнулись два автомобиля: семеро пострадавших, среди них есть дети Фото: во Львовской области столкнулись два автомобиля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В результате аварии на автодороге "Киев-Чоп" пострадали семь человек, среди которых трое детей. Один из водителей совершил ДТП в результате того, как выехал на встречную полосу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Согласно данным правоохранителей, авария произошла около восьми часов утра, на автодороге "Киев-Чоп" в селе Розвадов Стрыйского района.

Сейчас известно, что 63-летний водитель автомобиля Honda Civic выехал на встречную полосу, где и столкнулся с 54-летним водителем Skoda.

"В результате ДТП телесные повреждения получил водитель "Skoda" и четверо его пассажирок, среди которых трое детей в возрасте 5, 8 и 10 лет, а также 21-летняя девушка – все жители Тернопольской области. Кроме того, травмированы водитель "Honda Civic" и его пассажирка, 40-летняя львовянка", - отмечает пресс-служба полиции.

Все пострадавшие сразу были госпитализированы, а их диагнозы - уточняются.

Во Львовской области столкнулись два автомобиля: семеро пострадавших, среди них есть детиФото: во Львовской области столкнулись два автомобиля (lv.npu.gov.ua)

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ДТП Львовская область авария
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