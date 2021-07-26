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У Львівській області зіткнулися два автомобілі: семеро постраждалих, серед них є діти

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Львіська область, Понеділок 26 липня 2021 16:00
У Львівській області зіткнулися два автомобілі: семеро постраждалих, серед них є діти Фото: у Львівській області зіткнулися два автомобілі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок аварії на автодорозі "Київ-Чоп" постраждали семеро людей, серед яких троє дітей. Один із водіїв вчинив ДТП внаслідок того, як виїхав на зустрічну смугу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Згідно з даними правоохоронців, аварія сталася близько о восьмій годині ранку, на автодорозі "Київ-Чоп" у селі Розвадів Стрийського району.

Наразі відомо, що 63-річний водій автомобіля Honda Civic виїхав на зустрічну смугу, де і зіткнувся з 54-річним водієм Skoda.

"Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримав водій "Skoda" та четверо його пасажирок, серед яких троє дітей віком 5, 8 і 10 років, а також 21-річна дівчина – усі мешканці Тернопільської області. Окрім того, травмовані водій "Honda Civic" та його пасажирка, 40-річна львів’янка", - відзначає пресслужба поліції.

Усі потерпілі одразу були госпіталізовані, а їхні діагнози - уточнюються.

У Львівській області зіткнулися два автомобілі: семеро постраждалих, серед них є дітиФото: у Львівській області зіткнулися два автомобілі (lv.npu.gov.ua)

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