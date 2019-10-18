Во Львовской области столкнулись два автомобиля, есть жертвы

Во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, в результате чего один человек погиб, еще четыре получили травмы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение департамента по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации в Facebook.

Сообщается, что ДТП произошло 18 октября около 1:40 на кольцевой дороге вблизи села Солонка Пустомытовского района.

"Произошло столкновение автомобиля "Рено" и автомобиля "Фольксваген". В результате ДТП пассажирка автомобиля "Рено" 1972 года рождения, от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водители автомобилей и двое пассажиров автомобиля "Фольксваген" получили телесные повреждения и были госпитализированы в 8 ГКБ. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

Напомним, в Одесской области водитель автомобиля въехал в бетонную стелу, в результате чего автомобиль загорелся. На месте происшествия обнаружены двое погибших.

Также РБК-Украина писало, что под Одессой произошло ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля. В результате аварии один человек погиб, еще четыре пострадали.