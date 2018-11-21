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В аэропорту "Львов" задержали украинца за контрабанду ювелирных изделий

Новости » Происшествия    21.11.2018 - 22:14
В аэропорту "Львов" задержали украинца за контрабанду ювелирных изделий
Фото: изъятые ювелирные изделия (ssu.gov.ua)

Мужчина вез более 17 кг украшений, в частности из золота

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) предупредили во Львове контрабанду ювелирной продукции из драгоценных металлов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ в Facebook.

Как отмечается, житель областного центра пытался незаконно переправить из одной из стран Ближнего Востока на территорию Украины ювелирные изделия, в частности из золота.

Правоохранители задержали злоумышленника в Международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого" во время попытки контрабандного ввоза семнадцати килограммов "товара". Обнаруженные предметы направлены на экспертизу.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление властью или служебным положением) для привлечения к ответственности других лиц, в частности некоторых сотрудников таможенного поста "Львов-аэропорт". Продолжаются следственные действия.

 

Фото: изъятые ювелирные изделия (ssu.gov.ua)

Напомним, Служба безопасности Украины заблокировала контрабанду алкоголя и сигарет в Одессе. Местные жители наладили контрабанду алкоголя и табачных изделий из одной из соседних стран посредством международных почтовых сервисов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Закарпатской области пограничники обнаружили 6 тыс. пачек контрабандных сигарет. Проверяя прилегающую территорию, охранники границы обнаружили 12 пакетов с табачными изделиями. Кроме того, группа реагирования обнаружила демонтаж трех метров заградительного забора и дорожку следов к реке Тиса.

 

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