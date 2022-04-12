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Во Львовской области снесли памятник советскому воину

Фото: во Львовской области снесли памятник советскому воину (facebook.com)
Автор: Мария Кучерявец

Во Львовской области начали ликвидацию останков памятников тоталитарного режима. Так, в Стрые на Площади рынок была демонтирована стела-памятник советскому воину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Стрыйский городской совет в Facebook.

"Стрый начинает ликвидацию остатков памятников тоталитарного режима, которые остались на территории нашей общины. Первой упала стела на Площади рынок. Дальше будет. Не оставим и следа от коммунистического режима", говорится в сообщении.

Напомним, в Мукачево демонтировали памятник советскому танку, который был установлен в городе с 1969 года.

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