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У Львівській області знесли пам'ятник радянському воїну

Фото: у Львівській області знесли пам'ятник радянському воїну (facebook.com)
Автор: Марія Кучерявець

У Львівській області розпочали ліквідацію рештків пам’яток тоталітарного режиму. Так, у Стрию на Площі ринок було демонтовано стелу-памʼятник радянському воїну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Стрийську міську раду у Facebook.

"Стрий розпочинає ліквідацію рештків пам’яток тоталітарного режиму, які залишились на території нашої громади. Першою впала стела на Площі ринок. Далі буде. Не залишимо і сліду від комуністичного режиму", йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Мукачево демонтували пам'ятник радянському танку, який був встановлений в місті з 1969 року.

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