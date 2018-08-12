В Львовской области перекрыли трассу из-за отсутствия электроснабжения

Люди требуют включить свет, которого нет от вчера

В селе Малые Подлески Жовковского района Львовской области сегодня, 12 августа, местные жители перекрыли дорогу из-за отсутствия электроснабжения в их населенном пункте. Об этом сообщает Вголос.

Отмечается, что о данном инциденте сообщил старший инспектор сектора управления патрульной полиции Львовской области Марьян Шпытак.

Шпытак сообщил, что на месте происшествия присутствовали сотрудники национальной полиции Львовской области. Люди частично пропускают машины, однако заканчивать блокирование дороги пока не планируют.

"Люди требуют включить свет, которого нет от вчера", - пояснили в патрульной полиции.

Кроме того в сообществе "Варта-1" сообщили, что из-за перекрытия дороги образовались большие пробки.

"Пробки есть, частично пропускают. Только что проезжали Малые Подлески", - пишут водители.

Напомним, ранее Нацполиция Львовской области сообщала, что вблизи села Сокольники водитель автомобиля сбил ребенка. Как отметили в полиции, 12-летний местный житель, который перебегал дорогу, попал под колеса автомобиля Lexus ES под управлением 33-летнего жителя Яворивского района.

Добавим, что ранее во Львове, на улице Пасечная, автомобиль ВАЗ-2109 сбил трех пешеходов, которые переходили дорогу вне пешеходного перехода. В результате аварии погибла 70-летняя женщина, еще одна женщина и 11-летний мальчик - госпитализированы.