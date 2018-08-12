У Львівській області перекрили трасу через відсутність електропостачання

Люди вимагають ввімкнути світло, якого немає від вчора

У селі Малі Підліски Жовківського району Львівської області сьогодні, 12 серпня, місцеві мешканці перекрили дорогу через відсутність електропостачання у їхньому населеному пункті. Про це повідомляє Вголос.

Зазначається, що про даний інцидент повідомив старший інспектор сектору управління патрульної поліції Львівської області Мар’ян Шпитак.

Шпитак повідомив, що на місці події присутні працівники національної поліції Львівської області. Люди частково пропускають автівки, проте закінчувати блокування дороги наразі не планують.

"Люди вимагають ввімкнути світло, якого немає від вчора", - пояснили у патрульній поліції.

Крім того у спільноті "Варта-1" повідомили, що через перекриття дороги утворилися великі затори.

"Затори є, частково пропускають. Тільки що проїжджали Малі Підліски", - пишуть водії.

Нагадаємо, раніше Нацполіція Львівської області повідомляла, що поблизу села Сокольники водій автівки збив дитину. Як зазначили у поліції, 12-річний місцевий мешканець, який перебігав дорогу, потрапив під колеса автомобіля Lexus ES під керуванням 33-річного жителя Яворівського району.

Додамо, що раніше у Львові, на вулиці Пасічна, автомобіль ВАЗ-2109 збив трьох пішоходів, які переходили дорогу за межами пішохідного переходу. Внаслідок аварії загинула 70-річна жінка, ще одна жінка та 11-річний хлопчик - госпіталізовані.