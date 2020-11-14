ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Во Львовской области сегодня обнаружили почти 250 заведений-нарушителей карантина

Львовская область, Суббота 14 ноября 2020 20:16
Во Львовской области сегодня обнаружили почти 250 заведений-нарушителей карантина
Фото: рейд полиции (lv.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Во Львовской области с начала действия карантина выходного дня правоохранители обнаружили почти 250 заведений, которые нарушали установленные правительством ограничения. На нарушителей составили более полусотни административных протоколов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

По состоянию на 18:00 рейдовые группы полиции заставили закрыться 248 магазинов, кафе и ресторанов, которые работали, несмотря на карантин выходного дня. А на граждан и руководителей учреждений, которые отказывались выполнять ограничения, полиция составила 54 админпротокола.

"Санкция статьи предусматривает наказание - штраф на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых доходов граждан и на должностных лиц - от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан", - рассказали в полиции.

Соблюдение карантинных ограничений в Львовской области контролирует 112 рейдовых групп.

Напомним, городской совет Львова объявила субботу и воскресенье рабочими днями, чтобы попытаться обойти карантин выходного дня. Власти города отказались выполнять предусмотренные правительством ограничения.

Однако в Минздраве пояснили, что такое решение властей Львова не поможет избежать введения карантина выходного дня в городе.

Добавим, вводить карантин выходного дня отказались еще в нескольких городах Украины. Ознакомиться с перечнем городов-нарушителей вы можете в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество карантинЛьвовская областьполиция

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь