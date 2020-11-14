У Львівській області сьогодні виявили майже 250 закладів-порушників карантину

Фото: рейд поліції (lv.npu.gov.ua)

У Львівській області з початку дії карантину вихідного дня правоохоронці виявили майже 250 закладів, які порушували встановлені урядом обмеження. На порушників склали понад півсотні адміністративних протоколів.

Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

Станом на 18:00 рейдові групи поліції змусили закритися 248 магазинів, кафе та ресторанів. які працювали, попри карантин вихідного дня. А на громадян та керівників закладів, які відмовлялися виконувати обмеження, поліція склала 54 адмінпротоколи.

"Санкція статті передбачає покарання - штраф на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних доходів громадян та на посадових осіб - від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - розповіли в поліції.

Дотримання карантинних обмежень у Львівській області контролює 112 рейдових груп.

Нагадаємо, міська рада Львова оголосила суботу та неділю робочими днями, щоб спробувати обійти карантин вихідного дня. Влада міста відмовилася виконувати передбачені урядом обмеження.

Однак у МОЗ пояснили, що таке рішення влади Львова не допоможе уникнути введення карантину вихідного дня у місті.

Додамо, вводити карантин вихідного дня відмовилися ще у декількох містах України. Ознайомитися з переліком міст-порушників ви можете в матеріалі РБК-Україна.