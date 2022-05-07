У Львівській області СБУ затримала росіянина, який допомагав окупантам

Служба безпеки України у Львівській області викрила росіянина, який завдавав шкоди державній безпеці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Наразі готуються документи для відправлення зловмисника з України.

Також було встановлено, що тривалий час він переховувався в одному з помешкань неподалік стратегічного об'єкта критичної інфраструктури. Наразі там здійснюються превентивні заходи для унеможливлення диверсій.

"Чоловік вів політику на підтримку російської агресії, возвеличував керівництво Росії та поширював пропагандистські матеріали із запереченням окупації українських територій", - заявили в СБУ.

Так, 7 травня виявлено громадянина Росії, який проводив деструктивну діяльність у Львівському регіоні.

Раніше ми повідомляли, що у Харківській області СБУ взяла в полон 11 російських снайперів, які обстрілювали позиції ЗСУ.

Також ми писали, що СБУ запобігла ракетному обстрілу об’єктів Нацгвардії у Київській області.

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