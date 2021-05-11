Во Львовской области СБУ будет проверять документы и транспорт у жителей: названа причина

Во Львовской области 12-14 мая пройдут антитеррористические учения Службы безопасности Украины. В этот период у граждан могут проверять документы и транспорт.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В спецслужбе отмечают, что учения будут проходить в населенных пунктах Жовква, Куликов и Дубляны в максимально приближенных условиях к реальным.
"Во время учений предусмотрено проведение ограничительных мероприятий на отдельных территориях, возможность проверки документов граждан, осмотру автомобильного транспорта. Поэтому СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства и с безусловным соблюдением прав и свобод человека", - сообщили в СБУ.
Также граждан в случае обнаружения подозрительных предметов или средств поражения, а также получения информации о возможных диверсиях и террористических действиях сообщать по номерам "горячей линии" УСБУ во Львовской области (032) 261-61-42, или звонить - 102.
Напомним, в конце апреля антитеррористические учения проводились в Ровно. По легенде, террористы якобы захватили здание облгосадминистрации.
Также РБК-Украина писало, что полицейские в Хмельницкой области провели учения и боевое слаживание перед ротацией в зону ООС.