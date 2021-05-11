Во Львовской области СБУ будет проверять документы и транспорт у жителей: названа причина

Во Львовской области 12-14 мая пройдут антитеррористические учения Службы безопасности Украины. В этот период у граждан могут проверять документы и транспорт.

В спецслужбе отмечают, что учения будут проходить в населенных пунктах Жовква, Куликов и Дубляны в максимально приближенных условиях к реальным.

"Во время учений предусмотрено проведение ограничительных мероприятий на отдельных территориях, возможность проверки документов граждан, осмотру автомобильного транспорта. Поэтому СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства и с безусловным соблюдением прав и свобод человека", - сообщили в СБУ.

Также граждан в случае обнаружения подозрительных предметов или средств поражения, а также получения информации о возможных диверсиях и террористических действиях сообщать по номерам "горячей линии" УСБУ во Львовской области (032) 261-61-42, или звонить - 102.