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Во Львовской области река может выйти из берегов. Объявлен желтый уровень опасности

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Каменка-Бугская, Суббота 25 сентября 2021 09:20
Во Львовской области река может выйти из берегов. Объявлен желтый уровень опасности Фото: Западный Буг может выйти из берегов (bug.org.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Синоптики предупреждают, что во Львовской области в субботу и воскресенье река Западный Буг может выйти из берегов. Поднятие уровня воды ожидается на участке вблизи города Каменка-Бугская.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Так, по данным синоптиков 25 и 26 сентября уровень воды в реке Западный Буг может подняться на 0,1 - 0,3 м над уровнем, зафиксированным 24 сентября.

Синоптики прогнозируют, что подъем уровня воды приведет к затоплению поймы. Поэтому был объявлен желтый (первый) уровень опасности.

Напомним, о возможности подтоплений из-за поднятия уровня воды в реке Западный Буг уже предупреждали раньше.

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Львовская область ГСЧС
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