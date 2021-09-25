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У Львівській області річка може вийти з берегів. Оголошено жовтий рівень небезпеки

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Кам'янка-Бузька, Субота 25 вересня 2021 09:20
У Львівській області річка може вийти з берегів. Оголошено жовтий рівень небезпеки Фото: Західний Буг може вийти з берегів (bug.org.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Синоптики попереджають, що у Львівській області у суботу та неділю річка Західний Буг може вийти з берегів. Підняття рівня води очікується на ділянці поблизу міста Кам'янка-Бузька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Так, за даними синоптиків 25 та 26 вересня рівень води у річці Західний Буг може піднятися на 0,1 - 0,3 м над рівнем, зафіксованим 24 вересня.

Синоптики прогнозують, що підйом рівня води спричинити затоплення заплави. Тому було оголошено жовтий (перший) рівень небезпеки.

Нагадаємо, про можливість підтоплень через підняття рівня води у річці Західний Буг вже попереджали раніше.

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