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Во Львовской области разоблачили схему по подделке документов для незаконного пересечения границы

Фото: во Львовской области разоблачили схему по подделке документов (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители разоблачили во Львовской области схему по фальсификации документов для пересечения границы. К ней были причастны двое мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Отмечается, что на границе с Польшей на пункте пропуска "Краковец-Корчова" были выявлены трое жителей Черниговской области и житель Харьковской области с поддельными документами.

Фальсифицированные документы мужчинам передал 30-летний житель Волыни, а к их изготовлению причастен 21-летний львовянин.

За подделку каждый из мужчин заплатил по 4 тысячи долларов.

У мошенников во время обысков обнаружили бланки документов, оргтехнику, с помощью которой они их изготавливали, денежные средства, а также другие вещественные доказательства.

Напомним, в Славянске полицейские задержали двух мужчин, которые снимали технику украинских военных и передавали эту информацию российским оккупантам.

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