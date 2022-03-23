Во Львовской области разоблачили схему по подделке документов для незаконного пересечения границы

Отмечается, что на границе с Польшей на пункте пропуска "Краковец-Корчова" были выявлены трое жителей Черниговской области и житель Харьковской области с поддельными документами.

Фальсифицированные документы мужчинам передал 30-летний житель Волыни, а к их изготовлению причастен 21-летний львовянин.

За подделку каждый из мужчин заплатил по 4 тысячи долларов.

У мошенников во время обысков обнаружили бланки документов, оргтехнику, с помощью которой они их изготавливали, денежные средства, а также другие вещественные доказательства.