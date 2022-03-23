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В Славянске задержали мужчин, информировавших оккупантов о передвижении техники ВСУ

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Славянск, Среда 23 марта 2022 10:12
В Славянске задержали мужчин, информировавших оккупантов о передвижении техники ВСУ Фото: в Славянске задержали российских информаторов (фото ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Славянске Донецкой области двое местных жителей снимали передвижение украинской военной техники. Эти данные они передавали российским оккупантам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.

Задержали информаторов во вторник, 22 марта, оперативники Управления стратегических расследований в Донецкой области Нацполиции совместно с бойцами КОРДа.

Правоохранители выяснили, что мужчины 1951 и 1981 годов рождения снимали на телефоны движение украинской военной техники. Эти материалы они выкладывали в соцсетях и российских пабликах.

Напомним, в Киеве задержали российского информатора. Злоумышленник назывался монахом одного из храмов.

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