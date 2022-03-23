У Львівській області викрили схему з підробки документів для незаконного перетину кордону

Зазначається, що на кордоні з Польщею на пункті пропуску "Краковець-Корчова" були виявлені троє жителів Чернігівської області та мешканець Харківської області з підробленими документами.

Фальсифіковані документи чоловікам передав 30-річний житель Волині, а до їх виготовлення причетний 21-річний львів’янин.

За підробку кожен з чоловіків заплатив по 4 тисячі доларів.

У шахраїв під час обшуків виявили бланки документів, оргтехніку, за допомогою якої вони їх виготовляли, грошові кошти, а також інші речові докази.