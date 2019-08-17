Во Львовской области разбился военный вертолет Ми-2

В Бродах (Львовская область) во время учений произошла авария военного вертолета Ми-2, на борту которого находились 2 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZAXID.NET.

Как сообщила пресс-секретарь территориального управления Государственного бюро расследований во Львове Зоряна Тывин, инцидент произошел около 15:33 в пятницу, 16 августа, при взлете вертолета во время учений, которые проходили на территории воинской части А2595. Вертолет упал с высоты 3-4 метра на правый бок.

Отмечается, что на борту вертолета находились 2 человека. В результате падения никто не пострадал. На месте происшествия работают следователи Государственного бюро расследований и военные прокуроры. Причины и обстоятельства аварии расследуются.

Напомним, ранее сообщалось, что близ северо-восточных берегов Фиджи разбился медицинский вертолет Robinson, на борту которого находились 3 человека. Вертолет потерял связь с диспетчером во время эвакуации пациентов в больницу города Ламбаса. На борту находился малолетний ребенок.

РБК-Украина писало, что в Сербии 18 июля разбился военный вертолет Aеrospatiale Gazelle Хо-42. Вертолет выполнял тренировочный полет и отрабатывал приземление. На борту вертолета находились два члена экипажа. Они не получили серьезных травм.