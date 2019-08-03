ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Фиджи разбился медицинский вертолет, есть жертвы

Новости » Происшествия    03.08.2019 - 12:32
На Фиджи разбился медицинский вертолет, есть жертвы
Фото: на месте авиакатастрофы (fbcnews.com.fj)

На борту вертолета находилась женщина с ребенком

Близ северо-восточных берегов Фиджи разбился медицинский вертолет Robinson, на борту которого находились 3 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FBC.

Как сообщается, авария произошла у побережья острова Вануа-Леву. Вертолет потерял связь с диспетчером во время эвакуации пациентов в больницу города Ламбаса.

Отмечается, что кроме пилота, на борту вертолета находился двухлетний ребенок и его мать. В ходе поисковой операции спасатели смогли обнаружить обломки вертолета и тело одного из пассажиров. Чье именно тело было обнаружено не сообщается.

Командующий военно-морских сил Фиджи Хамфри Тавако добавил, что поиски других лиц, которые находились в вертолете на момент аварии, продолжаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Пакистане произошла авария военного самолета, в результате чего погибли 17 человек. В частности, среди жертв пятеро военных и не менее 12 гражданских. Самолет врезался в жилой дом.

РБК-Украина писало, что в Сербии 18 июля разбился военный вертолет Aеrospatiale Gazelle Хо-42. Вертолет выполнял тренировочный полет и отрабатывал приземление. На борту вертолета находились два члена экипажа. Они не получили серьезных травм.

В США разбился истребитель-бомбардировщик В Италии самолет упал на автостраду
Новости Украины авиакатастрофаФиджи
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь