Во Львовской области рассказали о ситуации в области за месяц войны с Россией

Также, по его словам, еще более 1 миллиона 200 тысяч человек пересекли границу и нашли убежище за пределами Украины.

"Приготовили 1 миллион 300 тысяч порций еды. Сплотились рестораторы, торговые сети, региональные производители продуктов, самый большой оптовый рынок на западе Украины и огромное количество волонтеров. 480 фурами и машинами из Европы привезли на Львовщину около 50 тысяч тонн гуманитарной помощи", - отметил Козицкий.

Область также отправила в различных регионов Украины 9300 паллет с продуктами питания, 4325 паллет непродовольственных продуктов, 425 паллет товаров и снаряжения для сна, 18000 ящиков медикаментов и 2000 мешков одежды.

Для перевозок гуманитарной помощи от польской границы в область задействовали 425 грузовиков.

За месяц противостояния во Львовской области обустроили 30 официальных блокпостов и мобилизовали почти 30 тысяч человек. Более 20 тысяч жителей Львовской области согласились в добровольческие формирования.

26 предприятий успешно переехали в область и возобновили свою работу. Всего Львовская область получила уже 205 заявок на релокацию.

"Продолжаем борьбу. Поля для компромиссов нет. Наш народ не сломать, не разбомбить и не уничтожить. Победа будет за нами", - добавил Козицкий.