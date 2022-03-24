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Во Львовской области рассказали о ситуации в области за месяц войны с Россией

Фото: во Львовской области рассказали о ситуации в области за месяц войны с Россией ((t me)
Автор: Артем Горовенко

За месяц Львовская область официально приняла 231 тысячу вынужденных переселенцев и более 600 детей-сирот. Фактическое количество переселенцев значительно больше, ведь многие люди самостоятельно поселились в частном секторе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской областной военной администрации Максима Козицкого в Telagram-канале.

Также, по его словам, еще более 1 миллиона 200 тысяч человек пересекли границу и нашли убежище за пределами Украины.

"Приготовили 1 миллион 300 тысяч порций еды. Сплотились рестораторы, торговые сети, региональные производители продуктов, самый большой оптовый рынок на западе Украины и огромное количество волонтеров. 480 фурами и машинами из Европы привезли на Львовщину около 50 тысяч тонн гуманитарной помощи", - отметил Козицкий.

Область также отправила в различных регионов Украины 9300 паллет с продуктами питания, 4325 паллет непродовольственных продуктов, 425 паллет товаров и снаряжения для сна, 18000 ящиков медикаментов и 2000 мешков одежды.

Для перевозок гуманитарной помощи от польской границы в область задействовали 425 грузовиков.

За месяц противостояния во Львовской области обустроили 30 официальных блокпостов и мобилизовали почти 30 тысяч человек. Более 20 тысяч жителей Львовской области согласились в добровольческие формирования.

26 предприятий успешно переехали в область и возобновили свою работу. Всего Львовская область получила уже 205 заявок на релокацию.

"Продолжаем борьбу. Поля для компромиссов нет. Наш народ не сломать, не разбомбить и не уничтожить. Победа будет за нами", - добавил Козицкий.

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