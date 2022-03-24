У Львівській ОВА розказали про ситуацію в області за місяць війни з Росією

Також, за його словами, ще понад 1 мільйон 200 тисяч людей перетнули кордон та знайшли прихисток за межами України.

"Приготували 1 мільйон 300 тисяч порцій їжі. Згуртувалися ресторатори, торговельні мережі, регіональні виробники продуктів, найбільший гуртовий ринок на заході України та величезна кількість волонтерів. 480 фурами та машинами з Європи привезли на Львівщину близько 50 тисяч тонн гуманітарної допомоги", - зазначив Козицький.

Область також відправила до різних регіонів України 9300 палет з продуктами харчування, 4325 палет непродовольчих продуктів, 425 палет товарів та спорядження для сну, 18000 ящиків медикаментів та 2000 мішків одягу.

Для перевезень гуманітарної допомоги від польського кордону до області задіяли 425 вантажівок.

За місяць протистояння у Львівській області облаштували 30 офіційних блокпостів та мобілізували майже 30 тисяч людей. Більше ніж 20 тисяч жителів Львівської області зголосились у добровольчі формування.

26 підприємств успішно переїхали до області та відновили свою роботу. Загалом Львівська область отримала вже 205 заявок на релокацію.

"Продовжуємо боротьбу. Поля для компромісів немає. Наш народ не зламати, не розбомбити і не знищити. Перемога буде за нами", - додав Козицький.