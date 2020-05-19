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У Львівській області працівників митниці "впіймали" на хабарі

Новини » Надзвичайні події     19.05.2020 - 19:46
У Львівській області працівників митниці "впіймали" на хабарі
Фото: гроші (РБК-Україна)

У ході обшуків вилучено документи, які свідчать про причетність митників та кошти у сумі понад 27 тис. доларів і майже 3 тис. євро

Слідчі Державного бюро розслідувань у Львові затримали головного інспектора Галицької митниці за отримання хабаря. За винагороду у розмірі понад 500 тис. грн вони не повинні були перешкоджати оформленню докуметів на імпорт товарів.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

За попередньою інформацією, правоохоронці разом з митними брокерами налагодили схему систематичного одержання неправомірної вигоди від фізичних та юридичних осіб, суб'єктів зовнішньо-економічної діяльності.

"Слідчі територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові, затримали головного інспектора Галицької митниці ДМСУ та митного брокера під час одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, у ході обшуків за місцем роботи та місцем проживання фігурантів кримінального провадження вилучено документи, які свідчать про причетність митників до протиправної діяльності, та кошти у сумі понад 27 тис. доларів і майже 3 тис. євро, ймовірно одержаних злочинним шляхом.

"18 травня 2020 року старший інспектор та брокер безперешкодно пропустили через митний пост товар на суму понад 500 тисяч гривень. Після чого посадову особу та його спільника затримали під час одержання чергової частини неправомірної вигоди в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - інформує відомство.

Фото: затримання працівників митниці (dbr.gov.ua)

Нагадаємо, правоохоронці викрили двох посадовців Одеської митниці на систематичному отриманні неправомірної вигоди. Суд обрав підозрюваним митникам запобіжні заходи.

Як повідомляло РБК-Україна, в ході слідчих дій на Одеській митниці було затримано в. о. начальника відділу одного з митних постів Одеської митниці. Митника затримали під час отримання неправомірної вигоди.

Автор: Виталина Благодатова

Теги Новини України митницяЛьвовская областьвзятка
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