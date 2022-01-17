UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Во Львовской области пройдут учения по стандартам НАТО

Автор: Анна Полисученко

В феврале в Украине стартуют военные учения по стандартам НАТО при участии тренеров из стран Альянса. Маневры пройдут во Львовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Госпогранслужбу.

Во Львовской области завершилась Главная конференция по планированию обучения подразделений в рамках Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина (JMTG-U).

В ней приняли участие более 30 представителей ГПС и Вооруженных сил Украины и США. Они обсудили тренировку пограничной комендатуры быстрого реагирования Белгород-Днестровского отряда и бригады ВСУ и решили, что маневры начнутся в первой декаде февраля и продлятся до начала апреля.

"В этом году бойцов будут обучать украинские инструкторы с помощью наблюдателей-тренеров по вооруженным силам стран НАТО. Подготовка будет проводиться с использованием имитационной системы моделирования боевых действий типа JCATS", - сообщили в ГПСУ.

Целью учений является получение украинскими военными лучшего уровня взаимодействия между составляющими сектора безопасности Украины и совместимости с воинскими подразделениями стран Североатлантического альянса.

Ранее мы писали, что в НАТО заявили о готовности обсуждать с Россией сокращение вооружений

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОЛьвовская область