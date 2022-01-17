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У Львівській області пройдуть навчання за стандартами НАТО

Автор: Анна Полисученко

У лютому в Україні стартують військові навчання за стандартами НАТО за участю тренерів з країн Альянсу. Маневри пройдуть у Львівській області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Держприкордонслужбу.

У Львівській області завершилася Головна конференція з планування навчання підрозділів в рамках Об'єднаної багатонаціональної групи з підготовки - Україна (JMTG-U).

У ній взяли участь понад 30 представників ДПС та Збройних сил України та США. Вони обговорили тренування прикордонної комендатури швидкого реагування Білгород-Дністровського загону і бригади ЗСУ і вирішили, що маневри почнуться в першій декаді лютого і триватимуть до початку квітня.

"Цього року бійців навчатимуть українські інструктори за допомогою спостерігачів-тренерів зі збройних сил країн НАТО. Підготовка буде проводитися з використанням імітаційної системи моделювання бойових дій типу JCATS", - повідомили в ДПСУ.

Метою навчань є отримання українськими військовими кращого рівня взаємодії між складовими сектору безпеки України та сумісності з військовими підрозділами країн Північноатлантичного альянсу.

Раніше ми писали, що у НАТО заявили про готовність обговорювати з Росією скорочення озброєнь

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НАТОЛьвівська область