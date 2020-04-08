Во Львовской области проверяют на коронавирус еще 13 человек

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Во Львовской области 9 пациентов находятся в тяжелом состоянии

Во Львовской области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратилось еще 13 человек. Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

Обратились пациенты из города Львова и Пустомытовского района.

Сейчас на лечении во Львовской областной инфекционной клинической больнице - 85 человек. В частности, состояние большинства больных - средней тяжести. У 9-ти пациентов состояние тяжелое. Двое пациентов на аппарате искусственной вентиляции легких.

Напомним, в Минздраве получили почти 7 тыс. сообщений о подозрении на коронавирус с начала года.

Как отмечалось ранее, вопрос отмены карантина из-за пандемии коронавируса Минздрав будет комментировать не раньше, чем через 10 дней.

Также добавим, группа экспертов Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний исследовали, сколько времени может жить вирус на разных поверхностях. Коронавирус COVID-19 может храниться на использованных марлевых масках до недели.

Отметим, ученые в Австралии начали тестирование двух потенциальных вакцин от коронавируса.