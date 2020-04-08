ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Во Львовской области проверяют на коронавирус еще 13 человек

Новости » Коронавирус     08.04.2020 - 11:35
Во Львовской области проверяют на коронавирус еще 13 человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Во Львовской области 9 пациентов находятся в тяжелом состоянии

Во Львовской области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратилось еще 13 человек. Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

Обратились пациенты из города Львова и Пустомытовского района.

Сейчас на лечении во Львовской областной инфекционной клинической больнице - 85 человек. В частности, состояние большинства больных - средней тяжести. У 9-ти пациентов состояние тяжелое. Двое пациентов на аппарате искусственной вентиляции легких.

Напомним, в Минздраве получили почти 7 тыс. сообщений о подозрении на коронавирус с начала года.

Как отмечалось ранее, вопрос отмены карантина из-за пандемии коронавируса Минздрав будет комментировать не раньше, чем через 10 дней.

Также добавим, группа экспертов Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний исследовали, сколько времени может жить вирус на разных поверхностях. Коронавирус COVID-19 может храниться на использованных марлевых масках до недели.

Отметим, ученые в Австралии начали тестирование двух потенциальных вакцин от коронавируса.

В ВСУ зафиксирован новый случай коронавируса Минздрав с начала года получил более 7 тыс. подозрений на коронавирус
Новости Украины ЛьвовЛьвовская областьКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь