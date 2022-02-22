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Во Львовской области произошло землетрясение

Автор: Наталья Юрченко

Сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Львовской области. Подземный толчок произошел в городе Червоноград.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный центр специального контроля.

По данным специалистов, землетрясение случилось около 18:05 в понедельник, 21 февраля, на глубине 3 километров. Магнитуда составила 2,8 балла по шкале Рихтера. Толчок был ощутимым для некоторых людей, которые находились в помещениях.

"По классификации землетрясение относится к ощутимым, чувствуется немногими людьми, находящимися внутри помещения, под открытым небом – только в благоприятных условиях. Колебания сходны с сотрясением, образованным легким грузовиком. Внимательные наблюдатели замечают легкие колебания легких предметов, чуть посильнее - на верхних этажах", - говорится в сообщении.

Во Львовской области самые мощные подземные толчки были зафиксированы 11 сентября 2018 года и 3 декабря 2019 года с магнитудами 2,2 и 3,0 соответственно.

Как сообщало РБК-Украина ранее, в конце января в Кривом Роге произошло землетрясения магнитудой 3,3.

Напомним, что в средине февраля в Грузии зафиксировали землетрясение мощностью 6,2 балла. Сильные толчки ощущались в столице страны - Тбилиси.

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ЗемлетрясениеЛьвовская область