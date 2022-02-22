RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Львівській області стався землетрус

Автор: Наталія Юрченко

Сейсмологи зафіксували землетрус на території Львівської області. Підземний поштовх стався в місті Червоноград.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний центр спеціального контролю.

За даними фахівців, землетрус стався близько 18: 05 в понеділок, 21 лютого, на глибині 3 кілометрів. Магнітуда склала 2,8 бала за шкалою Ріхтера. Поштовх був відчутним для деяких людей, які перебували в приміщеннях.

"За класифікацією землетрус відноситься до відчутних, відчувається небагатьма людьми, що знаходяться всередині приміщення, під відкритим небом - тільки в сприятливих умовах. Коливання подібні до струсу, утвореного легкою вантажівкою. Уважні спостерігачі помічають легкі коливання легких предметів, трохи сильніше - на верхніх поверхах", - йдеться в повідомленні.

У Львівській області найпотужніші підземні поштовхи були зафіксовані 11 вересня 2018 року та 3 грудня 2019 року з магнітудами 2,2 та 3,0 відповідно.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, в кінці січня у Кривому Розі стався землетрус магнітудою 3,3.

Нагадаємо, що в середині лютого у Грузії зафіксували землетрус потужністю 6,2 бала. Сильні поштовхи відчувалися в столиці країни-Тбілісі.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЗемлетрусЛьвівська область