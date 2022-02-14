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В Грузии произошло землетрясение. Толчки ощущались в Тбилиси

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Тбилиси, Понедельник 14 февраля 2022 04:21
В Грузии произошло землетрясение. Толчки ощущались в Тбилиси Фото: в Грузии произошло землетрясение. Толчки ощущались в Тбилиси (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Грузии в воскресенье вечером произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла. Сильные толчки ощущались в Тбилиси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Землетрясение произошло в 22:25 по тбилисскому времени (20:25 по Киеву).

Оно ощущалось как в восточной, так и в западной части Грузии. По данным Национального центра сейсмического мониторинга, эпицентр находился в районе села Самеба на Джавахетском нагорье.

В Дманисском муниципалитете, где находился эпицентр землетрясения, разрушений нет, заявил глава местной администрации Коба Мурадашвили.

В пресс-службе муниципалитета при этом сообщили, что после землетрясения в городе Дманиси отключилось электричество, однако на данный момент подача электроэнергии восстановлена.

Подземные толчки ощущались и в Армении, в частности, в столице страны Ереване, а также во втором и третьем по величине городах - Гюмри и Ванадзоре. Там также в некоторых районах отключилось электричество.

Напомним, в Днепропетровской области в районе Кривого Рога 21 января было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,3. По классификации землетрясение относится к ощутимым.

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