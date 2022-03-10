Во Львовской области помогают предпринимателям из других регионов развивать бизнес на новом месте, - ОВА

"Сейчас к нам обратилось более 100 предприятий из других регионов, желающих перенести свои мощности на Львовщину. Больше всего - из Киевской и Харьковской областей", - говорит он.

В частности, предпринимателям помогают найти инвестиционные участки на территории Львовской области, куда можно перенести мощности. Также для них ищут большие помещения, в том числе под склады.

"Если у вас есть такое, обратитесь в Департамент экономической политики Львовской ОГА. Формируем для этих бизнесов заказы, чтобы у них появлялись оборотные средства. Предприятия будут работать и, соответственно, смогут платить работникам", - объясняет глава области.

Также администрация области помогает предпринимателям решить проблемы, связанные с ограничениями на покупку валюты.

"Торговые сети не могут рассчитаться с иностранными партнерами, заплатить за комплектующие, а также покупать импортные продукты. Специалисты наших профильных департаментов пытаются поддержать их в этом вопросе, общаясь с Кабмином и Нацбанком", - говорит Козицкий.

Глава области напомнил, что Мининфраструктуры также помогает в релокализации предприятий с востока на запад Украины. Так, бизнесмены могут бесплатно перевезти фабрики и заводы по "Укрзализныце".

Для перемещения предприятия во Львовскую область в первую очередь необходимо:

Заполнить анкету по ссылке https://cutt.ly/wAATBoY

Обратиться на е-адрес: investregionlviv@gmail.com, в личные сообщения Департамента экономической политики Львовской ОГА и по номерам: +380668330313, +380680681751, +380634667138.

"Залог победы - крепкий тыл. Поэтому мы должны быстро перезапустить экономику. Свой к своему по свое. И вместе - к победе", - подчеркнул он.