У Львівській області допомагають підприємцям з інших регіонів розвивати бізнес на новому місці, - ОВА

"Наразі до нас звернулося понад 100 підприємств з інших регіонів, які хочуть перенести свої потужності на Львівщину. Найбільше - з Київської та Харківської областей", - говорить він.

Зокрема, підприємцям допомагають знайти інвестиційні ділянки на території Львівської області, куди можна перенести потужності. Також для них шукають великі приміщення, у тому числі й під склади.

"Якщо у вас є таке, зголосіться у Департамент економічної політики Львівської ОДА. Формуємо для цих бізнесів замовлення, щоб у них з’являлися оборотні кошти. Підприємства працюватимуть і, відповідно, зможуть платити працівникам", - пояснює очільник області.

Також адміністрація області допомагає підприємцям вирішити проблеми, що пов’язані з обмеженнями на купівлю валюти.

"Торгові мережі не можуть розрахуватися з іноземними партнерами, заплатити за комплектуючі, а також - купувати імпортні продукти. Фахівці наших профільних департаментів намагаються підтримати їх у цьому питанні, комунікуючи з Кабміном та Нацбанком", - говорить Козицький.

Очільник області нагадав, що Мінінфраструктури також допомагає у релокалізації підприємств зі сходу на захід України. Так, бізнесмени можуть безкоштовно перевезти фабрики та заводи "Укрзалізницею".

Для переміщення підприємства на Львівщину в першу чергу необхідно:

Заповнити анкету за посиланням https://cutt.ly/wAATBoY

Звернутися на е-адресу: investregionlviv@gmail.com, у приватні повідомлення Департаменту економічної політики Львівської ОДА та за номерами: +380668330313, +380680681751, +380634667138.

"Запорука перемоги - міцний тил. Тому ми маємо швидко перезапустити економіку. Свій до свого по своє. І разом - до перемоги", - наголосив він.