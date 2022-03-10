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У Львівській області допомагають підприємцям з інших регіонів розвивати бізнес на новому місці, - ОВА

Автор: Артем Горовенко

Керівництво Львівської області допомагає підприємцям з інших областей релокалізувати свій бізнес та підтримує їх на новому місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького у Telegram-каналі.

"Наразі до нас звернулося понад 100 підприємств з інших регіонів, які хочуть перенести свої потужності на Львівщину. Найбільше - з Київської та Харківської областей", - говорить він.

Зокрема, підприємцям допомагають знайти інвестиційні ділянки на території Львівської області, куди можна перенести потужності. Також для них шукають великі приміщення, у тому числі й під склади.

"Якщо у вас є таке, зголосіться у Департамент економічної політики Львівської ОДА. Формуємо для цих бізнесів замовлення, щоб у них з’являлися оборотні кошти. Підприємства працюватимуть і, відповідно, зможуть платити працівникам", - пояснює очільник області.

Також адміністрація області допомагає підприємцям вирішити проблеми, що пов’язані з обмеженнями на купівлю валюти.

"Торгові мережі не можуть розрахуватися з іноземними партнерами, заплатити за комплектуючі, а також - купувати імпортні продукти. Фахівці наших профільних департаментів намагаються підтримати їх у цьому питанні, комунікуючи з Кабміном та Нацбанком", - говорить Козицький.

Очільник області нагадав, що Мінінфраструктури також допомагає у релокалізації підприємств зі сходу на захід України. Так, бізнесмени можуть безкоштовно перевезти фабрики та заводи "Укрзалізницею".

Для переміщення підприємства на Львівщину в першу чергу необхідно:

  • Заповнити анкету за посиланням https://cutt.ly/wAATBoY
  • Звернутися на е-адресу: investregionlviv@gmail.com, у приватні повідомлення Департаменту економічної політики Львівської ОДА та за номерами: +380668330313, +380680681751, +380634667138.

"Запорука перемоги - міцний тил. Тому ми маємо швидко перезапустити економіку. Свій до свого по своє. І разом - до перемоги", - наголосив він.

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